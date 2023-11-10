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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمسجد عمر مكرم

اليوم.. سلوى محمد علي تتلقى واجب العزاء في والدتها

جنازة والدة سلوي
جنازة والدة سلوي محمد علي

تتلقى مساء اليوم الفنانة سلوي محمد على العزاء فى والدتها الراحلة، عقب صلاة المغرب من داخل مسجد عمر مكرم بميدان التحرير.


وكانت والدة سلوي محمد على قد وافتها المنية يوم الثلاثاء الماضي وتم تشييع جثمانها من مسجد النور بالعباسية وسط انهيار تام لسلوي محمد على.

وحضر تشيع الجثمان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وسيد رجب ومحمد العدل ومنال سلامة وعدد كبير من أصدقاء سلوي سواء من داخل الوسط الفني أو خارجه.

 

وفاة والدة سلوي محمد على 

وكان المنتج صفي الدين محمود قد أعلن عن وفاة والدة سلوي محمد على عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
 

وكتب صفي الدين محمود، في نعيه لها عبر حسابه على “فيس بوك”: "إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله، والدة الصديقة سلوى محمد علي، صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد النور بالعباسية، لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

سلوى محمد على

ولدت سلوى بمحافظة قنا في 29 من أكتوبر عام 1964، وكانت تعتز بنشأتها في أحضان الصعيد المصري فتقول عن هذا :”أعتز جداً بجذوري الصعيدية، وأشتاق لكل مكان في قنا، شارع المحطة، ومقام سيدي عبدالرحيم القناوي، كما أعشق الملس الصعيدي، و “الطواجن القناوي” الفخار التي يتم صناعتها باستخدام العسل الأسود فتعطي للطعام مذاقاً رائعاً، حتى القهوة لا أشربها إلا في “كنكة فخار قناوي” أيضاً، أنا أيضاً أعشق كل ما يرتبط بالعصر الفرعوني، وأشعر بسعادة كبيرة لأنني أشبه الملكة تي أم أخناتون”.

كانت سلوى البنت الكبرى لأخوتها الخمسة، وكانت أمها تعمل مدرسة وكانت شديدة الحزم عليها، وكان والدها يعمل مهندساً، قريباً منها، يشجعها على الفنون، ويصطحبها إلى السينما في أيام إجازته، وتمنت أن تلتحق بكلية الهندسة؛ لتصبح مثل أبيها، ولكن مجموعها حال دون ذلك؛ فاضطرت لدخول معهد الفنون المسرحية.

دخلت سلوى عالم المسرح، وتعد بدايتها في مسرح الطليعة، وهناك تعرفت على زوجها المخرج الراحل محسن حلمي، وكان لهما قصة حب أدهشت الجميع، كما أن لها تصريحا ذكرت فيه أنها تتمنى الموت على المسرح.

 

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