تعرف على وصية النبي لقادة جيوش المسلمين وقت الحروب

قال الدكتور نوح العيسوي، من علماء وزارة الأوقاف، إن الإسلام أكد على القيم الأخلاقية، وشدد على مراعاة جميع الجوانب الإنسانية في جميع المجالات.

وأضاف نوح العيسوي، في خطبة الجمعة، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة، أن مراعاة الجوانب الإنسانية، مطلوب حتى في الحروب فلابد أن تراعى هذه الجوانب، وهذا ما وضحه النبي حين وجد امرأة مقتولة في إحدى المعارك فأنكر قتلها، وقال (ما كانت هذه لتقاتل) ثم أرسل رجلا إلى سيدنا خالد بن الوليد "قائد الجيش".

وتابع: أرسل النبي رسالة إلى قائد الجيش (لا تقتلن امرأة ولا أجيرا، ثم كان النبي إذا أراد أن يرسل جيشا نهاهم عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ).

كما أوصى قادة جيوش المسلمين، ألا يقطعوا شجرة ولا يحرقوا زرعا ولا يخربوا عامرا، ولا يقتلوا طفلا ولا امرأة ولا هرما كبيرا.

وأكد أن هذه هي رسالة الإنسانية للعالم أجمع، فإذا تم تجاهلها كانت لها مخاطر تضعف الاستقرار في هذا العالم، وسفكت الدماء وغابت الرحمة وانتشر الإرهاب بين جميع البشر.

ونقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد الحي القيوم بمحافظة القاهرة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم في جميع مساجد الجمهورية، بعنوان “ الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها”.

ووجهت وزارة الأوقاف جميع الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة ومدتها الزمنية.