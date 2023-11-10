عاجل
النشرة الدينية.. دعاء لأهل فلسطين.. وصية النبي لقادة جيوش المسلمين وقت الحروب.. أحداث شهر جمادى الأول جربها الآن.. 3 طرق سهلة لإلغاء تثبيت التطبيقات على أندرويد أخبار التعليم.. أستاذ جامعي يعرض دعم الطلاب الفلسطينيين بالجامعات نفسيا وماديا...عميد الكلية: زراعة عين شمس الأولى عالميا في تصنيف شنغهاي الدولي رينو لوجان 2016 "أوتوماتيك" بأفضل سعر للمستعمل جامعة عين شمس في أسبوع |فوز طلاب هندسة المياه بالمركز الأول بمسابقة أفضل مشروع.. الدكتور أحمد فؤاد: الجيش الإسرائيلي يتسم بالفساد ويعتمد على عصابات المرتزقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف وتوفير العلاج لـ2000 حالة بقافلة مجانية في بني سويف

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

    
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده د.محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية "على مدار يومي" الأربعاء والخميس  الماضيين" بقرية سنور مركز بني سويف شرق النيل ، مكونة من 9 عيادات في8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الأسنان، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 2035 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 28 ،معمل طفيليات 36،حالات الأشعة 11، استصدار 9قرارات للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 60 حالة، تحويل 4 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

تفعيل برنامج نظم المعلومات والأرشيف الإلكتروني بجامعة بني سويف الأهلية

جامعة بنى سويف التكنولوجية تستضيف مبادرة "الإبداع طريقك للنجاح"

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي ،فيروس كورونا ،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ،تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 107 مواطنا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بني سويف غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف مركز بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

لأول مرة| طالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى الجامعة.. كيف حدث ذلك؟

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة .. كولر يرفض استمرار موديست وخالد بيبو في الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار في السوق السوداء

نجاح جديد.. كتائب القسام تعلن إلحاق خسائر كبيرة بالجيش الإسرائيلي

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام

أمطار رعدية غدا.. الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ محبي الشتاء

موضوعات متعلقة

بورصة السيارات| أسعار توسان و مرسيدس و كورولا بمحافظة بني سويف

ترشيحاتنا

خطوات استخراج لوحة سيارة جديدة وبدل تالف

فضل حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف .. يفوز بها الوعد الإلهي

تابع الفريق ويعرف شيكابالا.. مدرب إيطالي يقترب من تدريب الزمالك

الصحة الفلسطينة: 11078 شهيدا و2749 مصابا حصيلة العدوان الإسرائيلي

عقوبة التخلف عن صلاة الجمعة كسلا وتهاونا.. تحذير ووعيد شديد

بعد تهديد الاحتلال.. إخلاء مجمع النصر الطبي في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. أصالة تثير الجدل بإطلالتها في حفل روائع بليغ حمدي

مشروب سحري لعلاج الأنيميا

تخفيف الأعراض فقط| علاج فيروس جدري القرود.. تعرف عليه

تأكد إنك محتاجها.. 5 أعراض تكشف نقص أوميجا 3

فيديو

لدغة مميتة .. وفاة نجم عالمي بسبب عنكبوت

انسحاب ريهام سعيد من قناة الشمس.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

خلعوا الأسفلت| شاهد كيف يبدو مخيم جنين بعد مداهمة جيش الاحتلال.. فيديو

مستعدة للإفراج عنه| إسرائيلي أسير لدى سرايا القدس يوجه رسالة لنتنياهو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ