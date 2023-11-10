موعد مباراة الأهلي القادمة والقناة الناقلة | تفاصيل

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري العام، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز وإزاحة نادي بيراميدز عن الصدارة التي يحتلها برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يكون موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري العام السبت 11 نوفمبر 2023 عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة السادسة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت دولة الامارات المتحدة- دبي وأبوظبي، عند الساعة السابعة مساء.

ملعب مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام



يستضيف ملعب استاد خالد بشارة بالجونة مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري



كما هو معتاد، ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري العام، حيث تمتلك أون تايم سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري المصري، ومنها مباراة الأهلي والجونة.

فوز الاهلى على سيراميكا كليوباترا

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني من 4 مباريات، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.