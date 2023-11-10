بيراميدز يهنئ الزمالك على بلوغه نهائي كأس مصر

هنأ مجلس إدارة نادي بيراميدز، نادي الزمالك؛ بمناسبة فوزه الأخير في نصف نهائي كأس مصر النسخة الماضية، وبلوغ نهائي البطولة الأقدم في تاريخ الكرة المصرية.

ووجه بيراميدز، في بيان له، الشكر للاعبيه، على الجهد الكبير المبذول خلال المباراة، وأنه رغم الخسارة؛ إلا أنهم بذلوا قصارى جهدهم، مؤكدا أن التحكيم كان هو النقطة السيئة في المباراة.

وجاء البيان على النحو التالي:

يتقدم مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين به، بخالص التهنئة لنادي الزمالك ومجلس إدارته ولاعبيه وجماهيره، بالفوز والتأهل إلى نهائي كأس مصر.

ويعرب مجلس إدارة النادي عن تقديره الكامل تجاه فريق بيراميدز الذين قدموا مباراة كبيرة، ولعبوا بـ 10 لاعبين، وقدموا جهودا غير عادية.

وأضاف: ونحن إذ لا نريد الانتقاص من فوز نادي الزمالك؛ فإننا نؤكد أن مشكلتنا كانت مع القرارات التحكيمية الفاضحة والوهمية تجاه بيراميدز خلال المباراة، والكروت الصفراء والحمراء.

واختتم بيانه: إن غياب العدالة والنزاهة؛ يؤدي إلى الانحدار، وقرارات التحكيم في مباراة قبل نهائي كأس مصر كانت مخجلة.