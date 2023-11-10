1000 مسئول أمريكي يوقعون رسالة لدعم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة

وقع المئات من العاملين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على رسالة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في الوقت الذي يعبر فيه عدد متزايد من موظفي الحكومة عن معارضتهم لدعم الولايات المتحدة للهجوم العسكري الإسرائيلي هناك.

وصلت الرسالة، التي بدأ تداولها الأسبوع الماضي، إلى 1000 توقيع، يمثلون مسؤولين من مختلف أقسام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبعثاتها الخارجية. في الرسالة، شجب الموظفون الانتهاكات العديدة للقانون الدولي وتزايد عدد القتلى المدنيين في غزة.

وأضافت الرسالة: نعتقد أنه لا يمكن تجنب المزيد من الخسائر الكارثية في الأرواح البشرية إلا إذا دعت حكومة الولايات المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وإعادة توفير المياه والغذاء والوقود والكهرباء لشعب غزة.

وجاء في الرسالة أيضا: على المدى الطويل، ندعو حكومة الولايات المتحدة إلى الانضمام إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في إلزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، الذي يتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية والمستوطنات على الأرض.

أعرب أحد موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي كتب الرسالة عن استيائه بشكل خاص من قرار واشنطن باستخدام حق النقض ضد قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي يدعو إلى وقف إنساني للقتال.

وشدد الموظف أيضًا على أن المساعدات الإنسانية لغزة دون وقف الحرب ليست كافية. وكانت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور من المؤيدين للتدخلات الأمريكية لمنع الإبادة الجماعية في جميع أنحاء العالم.

في رسالة بالبريد الإلكتروني حول الرسالة، قالت المتحدثة باسم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جيسيكا جينينغز إن الوكالة تقدر الحوار المستمر مع الموظفين والشركاء وترحب بفريقها لمشاركة آرائهم مع القيادة.

ومع اشتداد القتال في غزة، تزايدت الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار داخل الحكومة الأمريكية.

وفي الكونجرس، حيث تعارض الأغلبية الساحقة من المشرعين الجهود المبذولة للضغط من أجل إنهاء القتال، كتب مئات من الموظفين رسالة تحث على وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وحذرت الرسالة، التي نشرتها صحيفة بوليتيكو لأول مرة، من أن ملايين الأرواح على المحك، بما في ذلك 2.3 مليون مدني –نصفهم من الأطفال– في غزة، والمدنيين في إسرائيل، واليهود والمسلمين في جميع أنحاء العالم.