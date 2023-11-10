الصحة العالمية: وفاة طفل كل 10 دقائق في غزة

أفادت منظمة الصحة العالمية أن 70% من القتلى في غزة من النساء والأطفال.

وأضافت المنظمة العالمية ان في غزة يقتل طفل يقتل كل 10 دقائق، و شعب غزة عانى بسبب 16 عاما من الحصار .

وأعربت الصحة العالمية عن قلقها قائلة:" قلقون إزاء صحة المدنيين المحتجزين في غزة".

كان قد انتهى إجلاء نحو 12 طفلًا مصابًا بالسرطان أو اضطرابات الدم الأخرى، بصحبة مرافقيهم، من قطاع غزة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مصر والأردن حتى يتمكنوا من مواصلة علاجهم بأمان. ومن المتوقع إجلاء المزيد من الأطفال للعلاج من السرطان في إطار هذه المبادرة.

ولتيسير هذه الخطوة، نسقت المنظمة ومستشفى سانت جود لبحوث طب الأطفال مع مسؤولين من مصر وإسرائيل والأردن والأرض الفلسطينية المحتلة والولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن أعضاء من تحالف سانت جود العالمي، وهو تجمع عالمي للمعاهد والمؤسسات المتخصصة في مساعدة الأطفال المصابين بالسرطان وغيره من الأمراض ذات الآثار الصعبة.