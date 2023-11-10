الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تستهدف سيارات الإسعاف المحملة بجثث الضحايا والمصابين

كشف الدكتور أشرف القدرة، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، تفاصيل وتطورات الأحداث في قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن جيش الاحتلال يستهدف محيط المستشفيات، وإخراجها عن الخدمة في قطاع غزة.

وأضاف القدرة، أن الاحتلال حاصر مستشفيات عدة، بجانب عمل حزام ناري لمجمع الشفاء الطبي، وقنص سيارات الإسعاف المحملة بجثث الضحايا والمصابين، ويعتلي القناصة الأبراج السكنية المجاورة للمستشفيات.

مستشفيات القطاع

وعلق القدرة، قائلا: «مستشفيات القطاع أمامها ساعات لغلق العناية المركزة؛ بسبب نقص الوقود، ووقف المولدات الكهربائية، وزيادة عدد الأسِرَّة، بجانب القيام بالعديد من المجازر التي تستهدف المدنيين في المستشفيات».

وأكمل حديثه: «نسب إشغال المستشفيات في قطاع غزة وصل إلى 109% حاليا، والاحتلال يصر على وقف المنظومة الصحية، ضاربا بكل القوانين عرض الحائط؛ لينفذ مجازره في القطاع».