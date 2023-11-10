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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤسسة حياة كريمة: شبابنا المتطوعون خير مثال لخدمة أهالينا بدون مقابل

عهود وافي
عهود وافي

وجهت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، التحية لمتطوعي مؤسسة حياة كريمة الذين كانوا سبب في الاحتفالية، قائلة إن الشباب المتطوعين كان لهم دور حقيقي على الأرض بعد توجيه الرئيس السيسي بشأن الأحداث في غزة، وبدأوا يجمعوا كل المساعدات التي تتواجد أمام المعبر للدخول في غزة. 

مؤسسة حياة كريمة تتحدث عن المتطوعين 

وأضافت "وافي"، خلال كلمتها في احتفالية يوم متطوعي حياة كريمة بدار الاوبرا، أن عدد من المتطوعين متواجدين أمام المعبر الآن من أجل الاطمئنان على وصول كافة المساعدات إلى الأشقاء في غزة، "نسعى أن شبابنا المتطوع يكون عنده أخلاقيات، ولكن حقيقي شباب حياة كريمة منذ بداية نشأتها في 2019 كانوا خير مثال أن الإنسان ممكن يعمل ويجتهد في خدمة أهله ووطنه بدون أي مقابل". 

وتابعت: "أنا قاعد وسط حضراتكم إخواتي وتعبوا على الأرض أضعاف ما انا تعبت، ومنذ بداية الفكرة والمؤسسة تعمل على نشر ثقافة التكافل الاجتماعي، المحبة والخير بين الأسر وبعضها البعض، حتى ولو كانت فكرة العطاء نتيجة الضغوط تتلاشى مع الوقت". 

واستكملت، أن المتطوعين والممثلين في المحافظات كانوا خير مثال لهذا الأمر، ويقوم به المتطوعين بدون أي أجر أو مقابل أو كلمة شكر بشكل دوري، ولذلك كان من المهم إطلاق يوم متطوعي حياة كريمة.

مؤسسة حياة كريمة عهود وافي الشباب المتطوعين دار الأوبرا التكافل الاجتماعي

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