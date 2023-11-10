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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاته بالسرطان.. تعرف على تفاصيل جنازة المطرب الشاب شريف شاكر

شريف شاكر
شريف شاكر

كشف صديق المطرب الراحل شريف شاكر -عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك-  موعد ومكان جنازته، بعد أن رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 10 نوفمبر، بعد صراع مع السرطان.

وكتبت صديق شريف شاكر عبر فيسبوك: «أخويا وحبيبي وعشرتي الغالية اللي مبتتكررش، عشت مكافح، وتوفيت محارب يا حبيبي، عيني مش مبطلة دموع عليك».

وتابع: «وأنت في عز محنتك بتطمن عليا، وبتشوف ناقصني حاجة ولا لا، أنت متتكررش يا صاحبي واللي زيك مش بيموت بيفضل عايش جوانا وهتفضل سيرتك جميلة، الله ما أخذ والله ما أعطى ولا نقول إلا ما يرضي الله إن لله وإن إليه راجعون، اوفى إلى رحمة الله تعالى شريف شاكر».

وأضاف: «اللي بيحب شريف يحضر الجنازة غدًا السبت 11 نوفمبر، عقب صلاة الظهر بمسجد حسن الشربتلي، والدفن بمقابر العائلة بطريقة السخنة».

 

وفاة شريف شاكر

رحل عن عالمنا اليوم الجمعة 10 نوفمبر، المطرب الشاب شريف شاكر، بعد معاناة مع مرض السرطان، ليلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم. 

ولم يتم حتى الآن تحديد تفاصيل جنازة وعزاء المطرب شريف شاكر، ولم تكشف أسرته عن التفاصيل. 

وأعلن الفنان علي الألفي -عبر حسابه على إنستجرام- وفاة المطرب شريف شاكر، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، شريف دلوقتي تعافى، راح لرب العالمين الرحمن الرحيم، راح عشان ينول جزاء صبره واحتماله للمرض الشرس وجزاء مساعدته للناس ودعمهم بكلامه وحكايته، شريف مبقاش مريض ولا محارب سرطان تاني، مع السلامة يا صاحبي يا جميل». 

وحرص الفنان رامي جمال، على نعي شريف شاكر، عبر ستوري على «إنستجرام» قائلا: «انتقل إلى رحمة ربنا شريف شاكر المقاتل الراضي المحتسب أسألكم الدعاء».

 

شريف شاكر والمعاناة مع السرطان

وفي شهر يونيو الماضي، كشف الفنان شريف شاكر، تفاصيل إصابته بالسرطان خلال عمله خارج مصر لفترة طويلة، والصدمة التي تعرض لها بعد معرفته بالمرض، وكيف قرر المواجهة والعودة أقوى من السابق.

وأضاف شريف شاكر، خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أنه كان صائما خلال وقفة عيد الأضحى عندما علم بإصابته بالسرطان.

وتابع  أنه بعد الإفطار قرر التوجه إلى الاستديو لتسجيل إحدى الأغنيات، لافتا إلى أن تلك الأغنية كانت مؤثرة في حياته لأنها تعبر عن التحدي والإصرار على مواجهة الصعاب بقلب شجاع، مشيرا إلى أنه بعد ذلك أصبح أقوى من السابق في مواجهة السرطان.

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