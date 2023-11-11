طارق مصطفى: تعاقدت لقيادة البنك الأهلي في 10 دقائق.. ولهذا السبب عدت للتدريب

أكد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي الحالي أن المفاوضات مع البنك لم تستغرق سوى 10 دقائق.



قال طارق مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مفاوضاتي مع البنك الأهلي لم تستغرق سوى 10 دقائق، وأصريت على أن أتحمل المسؤولية في مباراة المصري وارتحت نفسيا مع البنك الأهلي"



وعن مواجهة المصري قال: "المدرب لو معندوش الجرأة وطموح مش هيكبر أبدا"



وواصل: "أتابع كل الدوريات، وكنت متابعا جيدا للبنك الأهلي من أيام محمد يوسف وخالد جلال والتوفيق لم يحالفهما رغم وجود الرغبة".



وأشار إلى أن حسن شحاتة كان سببا أساسيا في تواجده كمدرب في المغرب ويستحق الشكر.



وتابع: "كنت أريد التواجد كمدرب في مصر عايز الناس تعرف طارق مصطفى أكتر كمدرب من خلال تواجدي في مصر، وحتى تجربتي مع المنتخب اللي الناس بتلومنا عليها كانت تجربة ناجحة"



واختتم: "هيكون في جلسة بيني وبين مسؤولي البنك الأهلي بشأن تعاقدات يناير وعندنا لاعيبة كويسة"