المستشار الإعلامي لحماس: 20 من أسرتي استشهدوا في عدوان على مدرسة البراق

رد طاهر النونو ، المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، على ما يتردد بشأن استهداف العدوان الإسرائيلي عائلته في قطاع غزة.



وأضاف المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل قصفت كل المدارس والمستشفيات في غزة اليوم، متابعا أن العدوان الإسرائيلي لا يترك اي شيء.

وتابع طاهر النونو ، المستشار الإعلامى لرئيس المكتب السياسى لحركة حماس، أن استشهد في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 20 من أسرتي في قصف مدرسة البراق في غزة.

