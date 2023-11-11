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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1428 مواطنا بقرية أبو راشد بدمياط بالمجان

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية و معمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد،، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة انه تم خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع انعقدت قافلة بقرية أبو راشد بمركز كفر سعد ، تردد عليها ١٤٢٨ مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد ١٤ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات ، واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات ،بالإضافة إلى إجراء ٣١٢ تحليل معملى و فحص ١٢ حالة بالسونار..

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دمياط التخصصات الطبيه الخدمات العلاجية الدكتور السيد عبد الجواد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

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