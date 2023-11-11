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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

صدى البلد

تداول رواد  مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لغرفة رجل عجوز متسول من محافظة الدقهليه والذي تم العثور على كنز داخل غرفته وهو عبارة عن 7 شكائر مليئة بالأموال بعملات مختلفة .

العثور على كنز داخل غرفة عجوز متسول 

تداول رواد السوشيال ميديا صورًا لشكائر الأموال التي تم العثور عليها داخل منزل عم حمدي، عقب وفاته بيوم، وأثارت صور شكائر الأموال التالفة جدلًا واسعًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي صور شكائر أموال عم حمدي، كالاتي: "مات واتدفن فى مقابر الصدقة وبعد وفاته بيومين أهالي قرية جديدة الهالة مركز المنصورة يكتشفون ثروة متسول كلها خمسينات ومئات".

ونسعرض المزيد من الفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

عجوز متسول كنز شكائر اموال

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