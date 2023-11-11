محافظ الاسكندرية يفتتح أعمال تطوير ميادين وسط المدينة.. اليوم

يفتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم السبت، النصب الفني بدوران نقطة الأنفوشي، مدخل القلعة، وكذلك أعمال تطوير ورفع كفاءة دوران الفنادق، شارع النصر بالمنشية بنطاق حي الجمرك، وذلك في إطار مسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها".

ومسابقة "الإسكندرية تتألق بميادينها" مسابقة جديدة أطلقتها محافظة الإسكندرية ين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لاختيار أفضل ثلاثة ميادين علي مستوى المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، واتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وقد اختارت المحافظة لجنة تحكيم تضم الأساتذة المتخصصين من جامعة الإسكندرية لتقييم كافة الأحياء المشاركة في المسابقة وتقييم جميع الميادين المطروحة بالمسابقة وفقًا للمعايير العلمية والحضارية، حيث تضم اللجنة الدكتور طارق القيعى، ‏‎عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد كشك، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء السيد، ‏‎المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة.

يشارك بالمسابقة ٧ أحياء مختلفة، وتأتي مشاركة حي ثان المنتزة في المسابقة بميدان مسجد المندرة، ميدان مدارس بريليانس، عدد ٢ حوض أمام كارفور وأمام مزلقان المعمورة الشاطئ بشارع الملك حفني السياحي بالإضافة إلي سور المنتزه،الجزيرة الوسطى بمحور الشيراتون، كما جاءت مشاركة حي أول المنتزة بحديقة مسجد سيدي بشر و حديقة السيوف.

بينما شارك حي شرق بحديقة الّنبي بمنطقة كفر عبدة، ميدان الموسيقي برشدي، ميدان تحيا مصر ومسطحات فلوري بمحور المحمودية، نافورة سيدي جابر، فضلًا عن مشاركة حي وسط في المسابقة بميدان زويل، ميدان ساعة الزهور، مثلث أول السلطان حسين، جزيرة أمام مكتبة الإسكندرية، جزيرة أمام النجدة والغزالتين، وشارك حي الجمرك بميدان احواض الكورنيش، دوران الفنادق بالمنشية، دوران الانفوشي، ويشارك حي العجمي بمربع سكني يضم أحواض سي جل، حوض بجوار مسجد الحبيب، أحواض امام نادي الإسكندرية للبترول، حوض فرس النهر والجزيرة الوسطي حتي أمام الامن المركزي.



‏‎أما فيما يتعلق بمشاركة مركز ومدينة برج العرب في المسابقة فقد شارك بميدان صينية المطار "الهوارية"، بينما شاركت الإدارة العامة للحدائق المركزية بحديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي أمام كارفور.

وبالنسبة للجوائز المالية، رصد محافظ الإسكندرية مكافأة مالية للأحياء الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى بالمسابقة، حيث تم رصد مبلغ 50 ألف جنيه للمركز الأول، و40 ألف جنيه للمركز الثاني، و 30 ألف جنيه للمركز الثالث، وذلك لخلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة علي نطاق المحافظة.

