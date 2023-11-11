مصر تقود العالم لنصرة غزة| هاشتاج يجتاح إكس خلال ساعات

تصدر هاشتاج مصر تقود العالم لنصرة غزة، تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقاً”.

وتفاعل مغردون قبل بدء القمة العربية، مشيدين بالجهود المصرية خلال الأوضاع الخطيرة بقطاع غزة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية، وذلك في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض السبت قمة استثنائية مشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مخصصة لبحث الوضع في قطاع غزة.

يتعرض القطاع المحاصر لقصف إسرائيلي مكثف منذ ما يزيد على شهر أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف شخص حسب وزارة الصحة في غزة.

