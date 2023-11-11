سقوط عصابة تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

ضبط رجال الأمن تشكيلا عصابيا بالقاهرة تخصص نشاطه فى اصطناع وتزوير المستندات الرسمية وتولت النيابة التحقيق .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام 7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية .

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم ، وبحوزتهم ( 2 جهاز لاب توب - جهاز برنتر - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - نماذج توكيلات خالية من البيانات - 2 خاتم شعار الجمهورية - طباعة ليزر – طباعة إسكانر – مقص - فلاشة بها برامج تقليد للأوراق الرسمية – مواد وأدوات تستخدم فى طباعة العلامات المائية والتغليف وصناعة الأختام - عدد ١٤ خاتم مدون عليها شعار الجمهورية "مقلدين" - أسطمبات ورقية لتصنيع الأختام - شهادات بيانات سيارات فارغة "مقلدة" - مجموعة كبيرة من المستندات المقلدة) .

وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى إصطناع وتزوير توكيلات البيع ونقل الملكية مُستخدمين الأجهزة والأدوات والأختام المضبوطة والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.