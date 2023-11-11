إحباط ترويج مستحضرات تجميل مجهولة المصدر | تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المسئول عن مخزن مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة المطرية لإدارته المخزن بدون ترخيص .

وتبين من الفحص قيامه بتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية، وعثر داخل المخزن على 24502 عبوة مستحضرات تجميل جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.