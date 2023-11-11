ملك الأردن: ما يحدث في غزة جريمة حرب

قال الملك الأردني عبدالله الثاني أن غزة تتعرض للقتل والتدمير ويجب أن تتوقف فورا وإلا فإن منطقتنا قد تصل لصدام كبير وتطال نتائجه العالم كله، وذلك خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض.

وذكر الملك :"أنها العقلية ذاتها التي تدمر غزة".

وطالب بأعلان حل الدولتين لأنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة .

وذكر العاهل الأردني: أهل غزة يتعرّضون لحرب بشعة يجب أن تتوقف وإلا وصلت منطقتنا لصِدام كبير يؤثّر على العالم.



واعتبر أنه لا يمكن السكوت على الأوضاع الكارثية في غزة بل يجب ان تكوم الممرات الانسانية مستمرة.

واعتبر أن منع غزة من كل المقومات جريمة حرب.

وأكد أن الأردن سيواصل دعم الفلسطينين.

ودعا إلى تحاف سياسي لوقف الحرب وعملية جادة للسلام في الشرق الأوسط.

وذكر الملك أننا نقول للعالم كله أن العالم سيدفع ثمن الفشل في القضية الفلسطينية.