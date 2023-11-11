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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية

صدى البلد

قال الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، أنه مع دخول فصل الشتاء يزداد نشاط العديد من الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسي ومعظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذي ينتج عن سعال أو عطش أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس.


وأوضح عبدالغفار أنه  يوجد بعض الأنواع التي تنتقل بطرق أخرى مثل اللعاب ومن أشهر هذه الفيروسات (مجموعة فيروسات الأنف Rhino viruses- الإنفلونزا - فيروس كورونا المستجد - الفيروس المخلوي التنفسي- فيروس نظير الإنفلونزا- الفيروس الغدي - فيروس
ابشتاین بار ).


واشار عبدالغفار الي أن  الفيروسات التنفسية تتشارك  في غالبية الأعراض التي تصيب المريض والتي من أكثرها شيوعا
العطس
حمل
الصداع
خفيفة
التهاب
الحلق
سعال
آلام
العضلات
انخفاض
الشهية
وقال المتحدث الصحة ، عادة يتعافى معظم الناس من الإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي دون الحاجة إلى علاج خاص ولكن يجب على الأشخاص المصابين بالأعراض الخطيرة مثل صعوبة التنفس طلب الرعاية الطبية
توصي وزارة الصحة والسكان بالحصول على لقاح الإنفلونزا - التغذية والتهوية الجيدة - التطهير
المستمر للأيدي والأسطح - استخدام المنديل في حالة العطس أو الكحة.


واوضح عبدالغفار اان  الأدلة الواردة من مراكز الترصد التابعة لوزارة الصحة والسكان تشير  إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية بسبب دخول فصل الشتاء هذا العام هو نفس المعدلات المسجلة في بدايات فصل الشتاء خلال الأربع أعوام الماضية

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