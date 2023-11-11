عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اللوحة تبدأ من 50 جنيها.. بهاء يحول النفايات لرسومات وتحف فنية

صدى البلد

بهاء رسام  يبلغ من العمر 27 سنة خريج بكالوريوس تربية نوعية بقسم التربية الفنية عمل في مهنة التدريس

كشف" بهاء  لموقع صدي البلد" أنة بدء من سنة الكورونا 2020 اخذ ورق الشارع و تحولة لعمل فني بعد تنظيف الاشياء و اضاق أنة استوحي الفكرة عندما شاهد مدرسة زميلة لة في مجال التدريس تجمع قماش من النفايات قرر أنة يجمع اشياء لعمل لوحات

و استطرد أن أهلة و و الاصدقاء كانوا رافضين الفكرة ولكنة كان عندة اصرار

و تابع أنة يميل ل رسم الحيوانات و التاريخ الفني القديم

و اضاف انة اول لوحة اتباعت  كانت لوحة رومانسية و كانت ب 50 جنية.

و استطرد أن إعادة تدوير النفايات برسم و عمل فني تحافظ على البيئة و شئ إيجابي أيضا و هو تحويل السئ للجمال و ينال انبهار و اعجاب الناس

و كشف انة يعاني من مرض ثانيي القطب و أن هذا المرض يعاني منه كثير من الفنانين منهم فإن جوح و قال إن فإن جوح مثلة الإعلي أنة كل يوم يرسم أكثر من لوحة

و كشف أن اكثر رسمة قريبة ل  قلبة رسمة القطة لأن القطة بتاعتة توفت و هو كان يشعر انها تعطية احتواء

و اختتم انة يتمني أن يكون مشهور و أن يكون رسام مشهور مثل فإن جوح و أن الرسم هو الحياة بالنسبة لة

4e495fa4-3311-4f73-bc6e-1eed0e462882
4e495fa4-3311-4f73-bc6e-1eed0e462882
d4abe8d1-b473-4cbc-8090-3f26adfce3d1
d4abe8d1-b473-4cbc-8090-3f26adfce3d1
إعادة تدوير النفايات تدوير النفايات تاريخ الفن مهنة التدريس نفايات رسام مشهور تربية نوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

لقاء ثنائي بين الرئيس السيسي وولي العهد السعودي على هامش قمة الرياض

مخرج لبناني يكشف تفاصيل الاعتداء الجسدي عليه من أحد أقاربه

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

عاجل.. إلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي والاكتفاء بغرامة 100 ألف جنيه

ترشيحاتنا

بسبب الجونة .. تعليق صادم من نجم الأهلي السابق بشأن كولر

عيب عليك.. سارة التونسي تهاجم جمال العدل بعد تصريحاته النارية

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كامل.. وهذا فضله

الهلال الأحمر بشمال سيناء: مستمرون في استقبال طائرات المساعدات الموجهة إلى غزة

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بمحافظة الغريبة

بسبب صورة صادمة للنجم العالمي.. هجوم جماهيري على أسرة بروس ويليز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للسناجل .. ما قصته وسر اختياره؟

لعلاج الأنيميا.. مشروب سحرى من البنجر والتفاخ

طرق شد الجسم ببعض الوصفات

إزاي تجمع بين الفلوس والصحة والسعادة؟.. جمال شعبان يكشف السر

فيديو

القمة العربية تدين انتهاكات الاحتلال وتكشف فشل مجلس الأمن

بكاء وزغاريد.. ليلى علوي تثير الجدل في حفل زفاف ابنة شقيقها

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ