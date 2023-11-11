اللوحة تبدأ من 50 جنيها.. بهاء يحول النفايات لرسومات وتحف فنية

بهاء رسام يبلغ من العمر 27 سنة خريج بكالوريوس تربية نوعية بقسم التربية الفنية عمل في مهنة التدريس

كشف" بهاء لموقع صدي البلد" أنة بدء من سنة الكورونا 2020 اخذ ورق الشارع و تحولة لعمل فني بعد تنظيف الاشياء و اضاق أنة استوحي الفكرة عندما شاهد مدرسة زميلة لة في مجال التدريس تجمع قماش من النفايات قرر أنة يجمع اشياء لعمل لوحات

و استطرد أن أهلة و و الاصدقاء كانوا رافضين الفكرة ولكنة كان عندة اصرار

و تابع أنة يميل ل رسم الحيوانات و التاريخ الفني القديم

و اضاف انة اول لوحة اتباعت كانت لوحة رومانسية و كانت ب 50 جنية.

و استطرد أن إعادة تدوير النفايات برسم و عمل فني تحافظ على البيئة و شئ إيجابي أيضا و هو تحويل السئ للجمال و ينال انبهار و اعجاب الناس

و كشف انة يعاني من مرض ثانيي القطب و أن هذا المرض يعاني منه كثير من الفنانين منهم فإن جوح و قال إن فإن جوح مثلة الإعلي أنة كل يوم يرسم أكثر من لوحة

و كشف أن اكثر رسمة قريبة ل قلبة رسمة القطة لأن القطة بتاعتة توفت و هو كان يشعر انها تعطية احتواء

و اختتم انة يتمني أن يكون مشهور و أن يكون رسام مشهور مثل فإن جوح و أن الرسم هو الحياة بالنسبة لة

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