بشار الأسد يطالب برهن العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بوقف إطلاق النار

قال بشار الأسد الرئيس السوري، إن الوضع الفلسطيني ازداد ظلما وقهرا وبؤسا بسبب العدوان الإسرائيلي، وما يرتكبه من جرائم بحق المدنيين مؤخرا.



ودعا “بشار الأسد” خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية المشتركة، إلى إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني، حتى يتم وقف إطلاق النار على الفلسطنيين بشكل فوي،



وأكد أن المقاومة الفلسطينية الباسلة فرضت واقعاً جديداً في منطقتنا، مشددا على أن غزة جزء من كل والعدوان الأخير عليها هو محطة في سياق طويل يعود إلى 75 عاما من الإجرام الصهيوني.





ولفت إلى أن الصهيونية تفوقت على نفسها في الهمجية، والحديث عن الدولتين ليس الحل للأزمة الحالية بسبب غياب الشريك الجدي.



ونوة بضرورة أن تكون العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي رهنا بوقف الهجمات على غزة وإدخال المساعدات إليها.



