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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نتنياهو يزور مركز تجسس لجيش الاحتلال قرب غزة ويصلي مع الجنود.. فيديو

تنياهو يزور مركز
تنياهو يزور مركز تجسس ومراقبة للجيش الإسرائيلي قرب غزة

عرضت فضائية "يورونيوز عربي"، فيديو يرصد زيارة نتنياهو لمركز تجسس ومراقبة للجيش الإسرائيلي قرب غزة ويصلي مع الجنود.

وأوضحت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار مراكز للجيش في جنوب البلاد يعمل فيها جنود يشغلون أنظمة التجسس والمراقبة قرب غزة.

 

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زار عددا من القواعد العسكرية المتاخمة لقطاع غزة في جنوب البلاد.

 

وأطلع نتنياهو على عمليات الجنود الذين يشغلون أنظمة المراقبة والتجسس في المنطقة، ومن ثم انضم إلى الجنود في صلاة السبت.

 

وقال نتنياهو أمام الجنود إن البلاد مرت "بأيام صعبة للغاية" وسط الحرب مع مقاتلي حماس في غزة.

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