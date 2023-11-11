الأهلي والجونة يجريان عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة

يجري لاعبي فريقي الجونة والنادي الأهلي عمليات الإحماء قبل لقائهم المرتقب على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة وذلك ضمن منافسات الدوري العام.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن تشكيل الفريق لمباراة الجونة التي تنطلق في الخامسة من مساء اليوم على استاد خالد بشارة والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أنتوني موديست.



ويجلس على مقاعد البدلاء: بيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وكريم الدبيس ومصطفى شوبير.



تشكيل فريق الجونة

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: صبري رحيل – أحمد عبد الرسول – أحمد حسام – أحمد محمود

خط الوسط: محمد سيد عبد الفتاح – أليو جاتا - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أيمن موكا – أرنود – جابرييل شيكودي



الأهلى يصل ملعب خالد بشارة استعدادا للقاء الجونة

مباراة الأهلي والجونة.. وصل فريق النادي الأهلي إلى ملعب خالد بشارة بالجونة وذلك استعدادا لخوض لقائه مع فريق الجونة ضمن منافسات الدوري العام.

ويسعى النادي الأهلي من خلال ذلك اللقاء للفوز واعتلاء صدارة ترتيب الدوري العام لأول مرة في ذلك الموسم.



وكانت قد كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الجونة والأهلي في إطار بطولة دوري نيل

وجاء طاقم التحكيم المكون من حكم ساحة محمد يوسف، وحكم مساعد 1 هاني عبد الفتاح، وحكم مساعد 2 أسامة عبد اللطيف، وحكم رابع محمود ناصف، وحكم VAR مصطفي مدحت، وحكم VAR مساعد محمد عباس قابيل.

موعد مباراة الأهلي والجونة .. يستعد النادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري العام، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز من أجل التربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز وإزاحة نادي بيراميدز عن الصدارة التى يحتلها برصيد 13 نقطة من 6 مباريات.

يكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام السبت 11 سبتمبر 2023 عند الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة السادسة مساء، فيما سيكون موعد مباراة الأهلي والجونة بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي، عند الساعة السابعة مساء.

ملعب مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام

يستضيف ملعب استاد خالد بشارة بالجونة مباراة الأهلي والجونة في بطولة الدوري العام، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند السادسة مساء.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري

كما هو معتاد، ستنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي والجونة في الدوري العام، حيث تمتلك أون تايم سبورت الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري المصري، ومنها مباراة الأهلي والجونة.

فوز الاهلى على سيراميكا كليوباترا

فاز فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في مباراته الأخيرة ببطولة الدوري على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد ليرتفع رصيد الأهلي إلى 12 نقطة في المركز الثاني من 4 مباريات، ويتبقى له مباراتان مؤجلتان.