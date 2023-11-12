عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم| «مصر أكتوبر» ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تنظم أمانة حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلى، مؤتمرا جماهيريا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، اليوم الأحد الموافق 12 نوفمبر، وذلك في المدينة الشبابية في أبي قير بمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة جيهان مديح رئيس الحزب.

ومن المقرر، مشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقالت الدكتورة جيهان مديح، إن العالم أجمع يترقب الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، ويجب أن يشاهدوا عظمة الشعب المصري؛ من خلال المشاركة الفعالة في هذه الانتخابات، وخروج الجميع للإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع.

وأضافت "مديح"، إننا وصلنا إلى بنية تحتية لم نصل إليها من قبل، وأن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ هو حق لكل مواطن مصري، ويجب علينا الخروج إلى صناديق الاقتراع؛ ليرى العالم أجمع أن مصر قوية بشعبها، وتقف وراء رئيسها؛ لاستكمال باقي المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها البلاد.

ومن جهته، أكد المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، أهمية المشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ باعتبارها واجب وطني، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى الجمهورية رغم التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف "حلمي"، أن التاريخ سيشهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه طهر سيناء من الإرهاب، وتاريخه وإنجازاته واضحة ومن لا يراها فهو حاقد وجاحد، مشيراً إلى أن الشعب المصري بأكمله يقف مع الرئيس قلباً وقالباً لأنه زعيم الأمة العربية بأكملها ويتدخل لحل مشكلات الوطن العربي.

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المدينة الشبابية أبي قير الاسكندرية الانتخابات الرئاسية المقبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

الحكومة تُظهِر "العين الحمراء"| وقف 53 ألف بطاقة تموين وغرامة 500 ألف جنيه لهؤلاء.. تفاصيل

عمرو دياب يتعاون مع الشاعر مصطفى حدوتة في أغنية “يا قمر”

شبورة وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر من طقس الغد

هاني سرحان يحتفل بحفل زفافه على بسمة داوود في هذا الموعد

أول قرار من كولر تجاه لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام الجونة بالدوري

ترشيحاتنا

النقل تحذر المواطنين من إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

علامات تظهر في الصباح تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 12-11-2023

وزير فلسطيني: لابد من إرادة سياسية للضغط على أمريكا لوقف العدوان الإسرائيلي

دعاء دخول المسجد مكتوب .. كلمات تقال عند دخول بيوت الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

سهل ولذيذ.. طريقة عمل التراميسو

8 أسباب لـ ألم الحوض عند النساء| تعرفي عليها

فيديو

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المـ.قاومـ.مة تنتصر .. هزيمة كبيرة لجنـ.ود الاحـ.تلال في شوارع غ.ز.ة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ