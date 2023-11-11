ميلان يواصل السقوط بالدوري الإيطالي بالتعادل مع ليتشي

واصل فريق ميلان السقوط في الدوري الإيطالي بوقوعه في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع مضيفه ليتشي في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب فيا دل ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإيطالي.

أحرز هدفي ميلان أمام ليتشي كل من أوليفيه جيرو وتيجاني ريجنديرز في الدقيقتين 28 و35 من أحداث الشوط الأول.

فيما سجل هدفي ليتشي أمام الروسونيري نيكولا سانسوني ولاميك باندا فى الدقيقتين 66 و70 من عمر اللقاء.

وشهد لقاء ليتشي وميلان طرد الفرنسي أوليفيه جيرو فى الدقيقة 90+3 من الوقت الضائع بالشوط الثاني.

بهذة النتيجة، يرفع فريق ميلان رصيده للنقطة 23 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، فيما يصل ليتشي إلي النقطة 14 في المركز الرابع عشر.

ويواصل ميلان السقوط في مسابقة الدوري الإيطالي، حيث فشل في تحقيق الإنتصار خلال أخر 4 جولات بالكالتشيو، بخسارته مباراتين والتعادل في لقاءين.

