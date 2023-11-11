لهذا السبب.. الهلال الأحمر الفلسطيني يوجه النداء العاجل للمجتمع الدولي

دعا الهلال الأحمر الفلسطيني،اليوم السبت، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الأحمر، إلى التدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى القدس وطواقمه الطبية.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن هناك 500 مريض وأكثر من 14 ألف نازح، متواجدين فيها، وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

واستنكرت الجمعية محاصرة دبابات الاحتلال لمستشفى القدس وإطلاق النار مباشرة عليه، مما تسبب بعدد من الاصابات لم تعرف بعد، إضافة الى حالة هلع وخوف شديد بين صفوف النازحين وغالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأعربت عن بالغ قلقها على سلامة طواقمها الطبية العاملة في المستشفى، لا سيما مع استمرار انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات لليوم الرابع على التوالي ومع استمرار عزل المستشفى عن محيطه لليوم السادس على التوالي، جراء اغلاق كل الطرق المؤدية إليه بسبب القصف المتواصل، الذي أدى الى تدمير المباني والشوارع المحيطة.