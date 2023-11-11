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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: نقف خلف القيادة السياسية لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين

صدى البلد

أعرب النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، عن دعم موقف الدولة المصرية من القضية الفلسطينية، مشددًا على أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع يمثل خرقًا وانتهاكًا للقانوني الدولي ويجب سرعة التحقيق فيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية، والذي يعقد اليوم تحت عنوان "نصرة غزة من القاهرة".

وقال "عبد الجواد"، إننا نشعر جميعنا بالألم لمعاناة ملونين ونصف المليون من الشعب الفلسطيني القابع تحت القصف الإسرائيلي، منددًا بازدواجية المعايير التي اتسم بها موقف المجتمع الدولي تجاه  ما يحدث في قطاع  غزة، حيث حصار وقطع لكل سبل الحياة وسط صمت دولي فاضح.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أن مصر وهي تسعى للسلام، يحاك ضدها مخطط التهجير، مؤكدًا أن القيادة المصرية والشعب المصري لن يقبلوا بهذا المخطط.

أحمد عبد الجواد حزب مستقبل وطن القضية الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي

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