عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبري رحيل: علاء عبدالعال مش مبسوط من التعادل مع الأهلي

صدى البلد

قال اللاعب صبري رحيل نجم نادي الجونة، إن المدرب علاء عبدالعال بعد مباراة الأهلي، قال لنا إحنا ضيعنا الفوز أمام الأهلي وأنا مش مبسوط.

وأضاف صبري رحيل لاعب نادي الجونة لبرنامج "رقم 10" مع كريم رمزي على شاشة القناة الأولى ، علاء عبدالعال جهزنا نفسيا قبل المباراة لتقديم مستوى متميز أمام الأهلي.

وتابع رحيل أن أصعب لحظات المباراة كانت بعد الطرد واستكمال المباراة بعشرة لاعبين. 


وأوضح نجم الجونة ، ان كريم الدبيس ظهر بشكل متميز ومقارنته مع علي معلول ظلم كبير، واللاعب يحتاج للمزيد من الخبرات.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.


ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسر حاجز الـ 1400.. تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

البرق يشتعل على هذه المناطق يصاحبه سقوط أمطار.. بيان عاجل من الأرصاد| صور

حكم مباراة أرسنال وبيرنلي يرفض مشاركة محمد النني.. ما السبب؟

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

الصحة: الوضع الوبائي في مصر آمن ..وانخفاض إصابات الفيروس الخلوي عن العام الماضي

ترشيحاتنا

على عمق 10 كم.. زلزال قوي يضرب إندونيسيا

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية على معظم المحافظات اليوم| فيديو

ظاهرتان جويتان| الأرصاد تعلن خبرا عاجلا لـ المواطنين

بعد تراجع الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

السيطرة على أمن غزة.. إدارة بايدن تطالب إسرائيل بتوضيحات لتصريحات نتنياهو

راجعة من جديد .. مفاجأة باعترافات البلوجر سلمى الشيمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا

تجنب الاستغلال| قائمة بأسعار السجائر الحقيقية.. و35 جنيها زيادة غير رسمية

صور خطوبة شقيق أحمد داش تثير الجدل على السوشيال ميديا

مهتم بكل خطوة.. أسما شريف منير تتغزل في طليقها

فيديو

3 مطالب عاجلة في قمة الرياض بشأن فلسطين.. فيديوجراف

عقوبات منتظرة.. اشتباكات الألتراس بالجونة تحرج المسؤلين وتعيد المنظومة لنقطة الصفر|فيديو

ناقد رياضي: التخلص من الألتراس" توجه سليم".. وهذا هو الحل

تحذيرات وطرح حلول.. ماذا قال الرئيس السيسي في قمة الرياض عن غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قرار إنساني أؤيده بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ