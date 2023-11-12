صبري رحيل: علاء عبدالعال مش مبسوط من التعادل مع الأهلي

قال اللاعب صبري رحيل نجم نادي الجونة، إن المدرب علاء عبدالعال بعد مباراة الأهلي، قال لنا إحنا ضيعنا الفوز أمام الأهلي وأنا مش مبسوط.

وأضاف صبري رحيل لاعب نادي الجونة لبرنامج "رقم 10" مع كريم رمزي على شاشة القناة الأولى ، علاء عبدالعال جهزنا نفسيا قبل المباراة لتقديم مستوى متميز أمام الأهلي.

وتابع رحيل أن أصعب لحظات المباراة كانت بعد الطرد واستكمال المباراة بعشرة لاعبين.



وأوضح نجم الجونة ، ان كريم الدبيس ظهر بشكل متميز ومقارنته مع علي معلول ظلم كبير، واللاعب يحتاج للمزيد من الخبرات.

وتعادل النادي الأهلي مع نظيره الجونة بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وتصدر الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل فى مباراة وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.



ويستعد الأهلي لملاقاة فريق ميدياما الغاني، في مباراة الجولة الأولى من منافسات مباريات المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.