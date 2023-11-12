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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

احذر.. أهم سباب تأخر تشغيل السيارة

صدى البلد

يعتبر تأخر تشغيل محرك السيارة أحد أشهر الأعطال الشائعة في عالم السيارات، قد يحدث لأسباب عديدة، وقد يكون ذلك بسبب ركن السيارة لمدة طويلة ما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والأتربة على العديد من الأجزاء الميكانيكية.

 

أهم أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة

عطل في أحد بواجي السيارة، ويتسبب ذلك في تأخر تشغيل السيارة كما سيلاحظ السائق ارتجاج واهتزاز المحرك وضعف عزم السيارة.

دخول الأوساخ والأتربة الى فلتر الهواء، ويحدث ذلك عندما يتأخر السائق في تغييره، حيث ترتكز مهمته في تصفية الهواء الداخل الى المحرك وتنقيته من الشوائب والأوساخ.

تلف فلتر البنزين، ويقوم بتنقية البنزين من الشائب والأوساخ وعند التأخر في تغييره قد يؤدي هذا الى انسداد فتحاته وبالتالي صعوبة وصول الوقود الكافي الى المحرك.

عطل في مضخة الوقود

ضعف في البطارية والوصلات الكهربائية.

محرك السيارة محرك بواجي السيارة مضخة الوقود البطارية والوصلات الكهربائية

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