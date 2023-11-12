ترتبط أعراض ارتفاع ضغط الدم بشكل عام بنقص التروية الدموية في الأعضاء المختلفة للجسم، قد تظهر بعض العلامات التي يمكن أن تشير إلى ارتفاع ضغط الدم في الصباح، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

علامات تظهر في الصباح تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم

صداع: يمكن أن يكون الصداع واحدًا من أبرز الأعراض التي تظهر في الصباح، والصداع الناجم عن ارتفاع ضغط الدم عادة ما يكون حادًا وثقيلاً عند الاستيقاظ من النوم.

دوخة ودوار وشعور بالغثيان: قد يشعر الشخص بالدوخة والدوار في الصباح بسبب ارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يكون هذا الشعور غير مستقر ويزول ببطء خلال اليوم.

تورم الوجه: قد يلاحظ الشخص تورمًا في الوجه، خاصة في منطقة العينين والجبين، كعلامة على ارتفاع ضغط الدم.

آلام في الصدر: قد يشعر الشخص بآلام في الصدر أو ضيق في التنفس في الصباح نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

ضجيج في الأذنين: قد يلاحظ بعض الأشخاص وجود ضجيج أو طنين في الأذنين في الصباح.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه العلامات قد تكون غير محددة وتشابه أعراض العديد من الحالات الصحية الأخرى. إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض بانتظام في الصباح، فمن المهم أن تستشير الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص ارتفاع ضغط الدم واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه.