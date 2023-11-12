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أخبار العالم

استشهاد 9 فلسطينيين في غزة.. ووفاة طفل ثان داخل حضانة بمجمع الشفاء

صدى البلد

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر بقطاع غزة باستشهاد 9 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة. 

وقصف طيران الاحتلال، مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يؤوي نازحين، في حي النصر بمدينة غزة؛ ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في المكان.

وأفادت المصادر باستشهاد عدد من الأشخاص ووقوع جرحى في غارة إسرائيلية على منزل في مخيم الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة. كما استشهدت امرأة وأصيب آخرون في غارة على منزل في مخيم "النصيرات" وسط القطاع.

وأعلن مجمع "الشفاء" الطبي، وفاة طفل ثان داخل الحضانات في قسم الأطفال الخدّج، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة، في الوقت الذي يواصل فيه طيران الاحتلال استهداف المجمع، حيث قصف بئر المياه والخزانات التابعة له، وأطلقت طائرات مسيّرة النار على المجمع ومحيطه. وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أعلنت صباح اليوم السبت أن 39 طفلًا قد يموتون في أي لحظة داخل مُجمع "الشفاء" نتيجة انقطاع الكهرباء والأكسجين. 

وقصف الاحتلال مستشفى "مهدي" للولادة غرب مدينة غزة؛ ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الطواقم الطبية والنازحين داخله.

وناشد النازحون في المستشفى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل لإجلائهم وإنقاذ الجرحى.
وفي وقت سابق، استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف طيرن الاحتلال منزلا في منطقة التحلية في خان يونس، كما استشهدت امرأة في قصف لمنزل قرب المسجد الكبير وسط المدينة.

واستهدف طيران الاحتلال بصاروخين مبنى سكني من أربعة طوابق في منطقة الشيخ ناصر، شرق خان يونس؛ ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، دون وقوع إصابات بعد أن تم إخلاء المبنى في وقت سابق.

واستهدف طيران الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الجديدة، وأرضا زراعية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وأرضا زراعية غربا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه المستشفيات ومحيطها، وشن طيرانه غارات على محيط المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما شنت سلسلة غارات على مجمع "الشفاء" الطبي ومحيطه غرب غزة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن دبابات الاحتلال وآلياته العسكرية تحاصر مستشفى القدس التابع لها في غزة من جميع الجهات، وتتمركز على بعد 20 مترا منه.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن مستشفيات غزة تعرضت لقصف متواصل خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الفرق الطبية والمرضى بداخلها.

وطالبت المنظمة بإيقاف عاجل لإطلاق النار على مستشفيات القطاع حتى يتمكّن الأطباء من إنقاذ حياة المصابين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11100 شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وإمرأة، في حصيلة غير نهائية.

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