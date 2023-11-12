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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

7 ‎سنين ياأبو الرجولة.. كريم محمود عبد العزيز يحيي ذكرى والده

محمود عبد العزيز
محمود عبد العزيز

أحيا الفنان كريم محمود عبد العزيز الذكرى السابعة لوفاة والده، النحم الراحل محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب كريم عبد العزيز "٧سنين يا أبو الرجولة كلها ربنا يرحمك ويسعدك".


 

وتوفي الفنان محمود عبد العزيز بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.


 

نشأ محمود عبد العزيز في حي الورديان الإسكندرية، وتخرج في كلية الزراعة التي فتحت له أبواب التمثيل بعد مشاركته في فريق المسرح على سبيل الهواية.

بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الاحترافية في بداية السبعينات، من خلال التلفزيون، بعدما شارك مع المخرج نورالدمرداش في مسلسل الدوامة، ومنه انضم إلى فريق الحفيد الذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه عام 1975


 

ثم قدم محمود عبد العزيز العديد من الأفلام الهامة مثل: السادة الرجال، الكيف، العار، الشقة من حق الزوجة، جري الوحوش، الكيت كات ، وبالإضافة إلى فيلم الساحر الذي منحه اللقب الأشهر له، وشارك في بطولته مع منة شلبي وسلوى خطاب، وحقق نجاحا كبيرا على عادت. 

الذكرى السابعة الراحل محمود عبد العزيز الشقة من حق الزوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز ذكرى وفاة سلوى خطاب محمود عبد العزيز منة شلبي

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