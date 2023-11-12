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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رشا مجدي: مستشفيات بغزة تخرج من الخدمة بعد نفاد الوقود

الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي

أكدت الإعلامية رشا مجدي أن الإحتلال الإسرائيلي جعل مستشفيات كبيرة في قطاع غزة أن تتوقف عن العمل، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات وقفت لنفاذ الوقود ونقص الأدوية.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن مستشفتي "الشفاء والقدس"، خرجا عن الخدمة بعد نفاذ الوقود من المولد الرئيسي للمستشفى وأصبحت المستشفيات في ظلام دامس، وفقا لتصريحات وزارة الصحة بغزة.

 

قصف مناطق عدة في قطاع غزة

وتابعت مقدمة برنامج "صباح البلد"، أن الطيران الإسرائيلي يواصل قصف مناطق عدة في قطاع غزة، مؤكدة أن وضع مستشفى الشفاء الأن في غاية الصعوبة، خاصة أن قوات الإحتلال الإسرائيلي على بعد 50 متر من بوابة مستشفى الشفاء.

رشا مجدي الاحتلال الاسرائيلي نقص الأدوية قطاع غزة الشفاء والقدس

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