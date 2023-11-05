رشا مجدي: كتائب القـسام تعلن تـدمير آليتين للجيش الإسرائيلي في خان يونس

أكدت الإعلامية رشا مجدي، أن كتائب القـسام أعلنت عن تـدمير آليتين للجيش الإسرائيلي في خان يونس، مشيرة إلى أن كتائب القسام كانت قد أكدت أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بمختلف الأسلحة مع قوة إسرائيلية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا في قطاع غزة.

وقالت رشا مجدي، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه قامت قوات اسرائيلية باقتحام مدينة خان يونس وأطلقت قنابل الغاز على المواطنين صوب منازلهم.

الفساد الحكومي

وتابعت مقدمة برنامج “صباح البلد”، أن إسرائيل كانت قد أعلنت أن عدد ضباط الجيش الاسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب في غزة، قد وصلوا إلى 345 مما أدى لوجود مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد الفساد الحكومي.

