كتائب القسام تعلن تدمير آليتين إسرائيليتين في خان يونس بقذائف الياسين 105

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأحد، إنها دمرت آليتين إسرائيليتين شرق خان يونس في قطاع غزة.

وذكرت عبر حسابها على تليجرام أن قصف الآليتين تم بقذائف "الياسين 105".

ومساء أمس، أعلنت حركة حماس، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بمختلف الأسلحة مع قوة إسرائيلية في منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا في قطاع غزة.

كما أصدرت الكتائب بياناً قالت فيه إن مقاتليها قتلوا 5 جنود إسرائيليين، وأصابوا آخرين في هجوم على مبنى بشمال غرب غزة.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت أيضاً دبابةً إسرائيلية توغلت قرب تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة بصاروخ موجه من طراز "كونكورس".