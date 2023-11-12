الصحف الإماراتية اليوم| نتنياهو يستبعد عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة.. إسرائيل تواصل استهداف مستشفيات غزة وسط اشتباكات ضارية.. والصحة العالمية تعلن فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء

الأردن ينزل مساعدات طبية عاجلة جواً إلى غزة

الإمارات ترسل 100 طن من المساعدات لإغاثة الفلسطينيين

منظمة الصحة العالمية تفقد الاتصال بمستشفى الشفاء في غزة وسط تقارير مرعبة عن تعرضه لهجمات

محيط مستشفيات غزة.. معارك كثيفة ووفاة رضيعين بسبب انقطاع الكهرباء والوضع مأساوي

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأخبار والقضايا المهمة في الشأن المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني.

فقد أبرزت صحيفة البيان اعلان منظمة الصحة العالمية أنها فقدت الاتصال مع مستشفى الشفاء في شمال غزة، وذلك مع تواصل التقارير المروعة عن تكرار تعرض المستشفى لهجمات.



وافترضت المنظمة أن مَن كان يجري التواصل معهم داخل المستشفى يلحقون الآن بعشرات الآلاف من النازحين الذين كانوا قد اتخذوا من المستشفى ملجأ ولكنهم يهربون الآن من المنطقة.

وقد وردت تقارير تفيد بأن بعض مَن فروا من المستشفى تعرضوا لإطلاق النار عليهم وجرحوا، بل وقُتل بعضهم، وفقا لبيان للمنظمة.

وأشار البيان أنه على مدى آخر 48 ساعة، وردت تقارير بتكرار تعرض مستشفى الشفاء لهجمات أسفرت عن مقتل عدة أشخاص وجرح الكثيرين غيرهم. وتعرضت وحدة العناية المركزة لتلفيات من جراء القصف، كما حدثت تلفيات أيضًا في بعض أماكن من المستشفى كان النازحون يحتمون بها.

كما وردت تقارير بأن مريضًا متصلًا بأنبوب تنفس قد تُوفي نتيجة قطع الكهرباء لبعض الوقت.



كما أشارت الصحيفة إلى أن الوضع يزداد مأسويّة بالنسبة إلى المستشفيات في شمال قطاع غزة حيث توفّي رضيعان من الخدج بسبب انقطاع الكهرباء في وحدة عناية مركّزة للأطفال حسب منظّمة غير حكوميّة، فيما دارت بمكان قريب معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وحماس.

في اليوم السادس والثلاثين للحرب التي شنّتها إسرائيل ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر، بات 20 من إجمالي 36 مستشفى في القطاع "خارج الخدمة" حسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة (أوتشا). ودوليا، تتكثّف الدعوات لإسرائيل لحماية المدنيّين.



ويُثير الوضع في مستشفيات شمال القطاع الفلسطيني المحاصر، ولا سيّما مستشفى الشفاء في مدينة غزة، قلق منظّمات دوليّة عدّة.



وتحدّثت منظّمة أطبّاء بلا حدود عن "قصف متواصل" على المستشفيات في غزّة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولا سيّما مستشفى الشفاء "الذي أصيب مرّات عدّة، بما يشمل قسم الحضانة".

وأعلنت جمعيّة أطبّاء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيليّة غير الحكوميّة الجمعة وفاة رضيعَين من الخدج في مستشفى الشفاء.



وقالت الجمعيّة "خلال الساعات القليلة الماضية، تلقّينا تقارير مروّعة من مستشفى الشفاء. لا كهرباء ولا ماء ولا أكسجين. أدّى القصف العسكري إلى إلحاق أضرار بوحدة العناية المركّزة وكذلك بالمولّد الوحيد الذي ظلّ يعمل حتى الآن. ونتيجة لانعدام الكهرباء، توقّفت وحدة العناية المركّزة لحديثي الولادة عن العمل وأدى ذلك إلى وفاة رضيعين"، محذّرة من وجود "خطر حقيقي على حياة 37 رضيعا من الخدج الآخرين

وأفادت صحيفة الخليج بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثف قصفه على المستشفيات في قطاع غزة، أمس السبت، وخصوصاً على مجمع الشفاء الطبي، تزامناً مع اليوم ال36 للهجوم الإسرائيلي، وذلك على الرغم من الدعوات العربية والدولية لتحييد المرافق الصحية، بينما قالت وزارة الصحة في القطاع إنها لم تعد قادرة على إحصاء أعداد القتلى والجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع، نتيجة انقطاع الاتصال بين المستشفيات التي تتعرض للقصف العنيف منذ الليلة قبل الماضية وبصفة خاصة مجمع الشفاء الطبي. الذي يتعرض محيطه للقصف المستمر.



وبالتزامن مع تواصل الغارات الإسرائيلية على منازل المدنيين، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، توقف العمل في مجمع الشفاء الطبي وخروجه عن الخدمة بسبب القصف ونفاد الوقود. كما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها على مستشفى القدس في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأضافت وزارة الصحة في بيان: «تبعد دبابات الاحتلال مسافة 20 متراً عن مستشفى القدس وتسود حالة من الخوف والهلع بين المرضى والنازحين».

وأشارت الصحيفة إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة فوق غزة مخصصة للمستشفى الميداني الأردني، وذلك للمرة الثانية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلن الجيش الأردني في بيان الأحد.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة إنه «بتوجيهات ملكية سامية، قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي، السبت، بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الثانية بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة».

وأضاف أن «عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر الشقيقتين، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية على تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة».



ولفتت صحيفة البيان إلى استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أن تضطلع السلطة الفلسطينية الحالية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال نتنياهو ردا على سؤال عن إمكان تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد الحرب، "لا يمكن أن تكون هناك سلطة يرأسها شخص، بعد مرور أكثر من 30 يوما على المذبحة ، لم يقم بإدانتها بعد... ينبغي أن يكون هناك شيء آخر، لكن في جميع الأحوال، يجب أن تكون لنا سيطرة أمنية".



وتابع نتنياهو "نحتاج إلى سيطرة أمنية كاملة مع إمكانية الدخول متى أردنا لطرد الإرهابيين الذين قد يعاودون الظهور".

وقال "لن يكون هناك سلطة مدنية تعلم أولادها على كره إسرائيل، على قتل الإسرائيليين، على القضاء على دولة إسرائيل".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه مع انتهاء الحرب "سيتم نزع سلاح غزة، ولن يكون هناك تهديد من غزة لإسرائيل. وقد أثبتت مذبحة 7 أكتوبر بشكل قاطع أن أي مكان لا يخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية سيشهد عودة الإرهاب".

وذكرت صحيفة الاتحاد أن دولة الإمارات أدانت الهجمات غير المتناسبة والقاسية واللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على غزة، مؤكدة أن على إسرائيل إنهاء حصارها على القطاع، وإعادة الخدمات الأساسية والمواد التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان على قيد الحياة، بما يشمل الوقود والكهرباء والمياه.

وأشادت الإمارات، في اجتماع مجلس الأمن، بشأن الحرب في غزة، بالأبطال الصامتين في المجتمع الطبي، الذين بقوا لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، مشددة على ضرورة معالجة الوضع المزري للأطفال، وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

وقالت صحيفة الامارات اليوم إن دولة الإمارات أرسلت استمراراً للجهود الإنسانية لحملة «تراحم من أجل غزة»، طائرة تحمل على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية إلى مطار مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية ومواد النظافة للفئات المتضررة من السكان في قطاع غزة، خصوصاً من النساء والأطفال وكبار السن، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، سلطان الشامسي، إن «إرسال طائرة المساعدات يأتي في إطار الأوضاع الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، ومساندة الجهود المبذولة لتوفير المواد الغذائية والطبية العاجلة والمساعدات للمتضررين من سكان القطاع والمستمرة منذ بدء الأزمة دون توقف». وأشار إلى أن حملة «تراحم من أجل غزة»، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، بمشاركة كبيرة من كل فئات المجتمع والمؤسسات الإنسانية والمتطوعين، تتواصل لإغاثة الشعب الفلسطيني، ضمن قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى دولة الإمارات.