إلحق اشتري.. تطور جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد حالة من الاستقرار على مستوي جميع الأعيرة الذهبية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق 2,595 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة للغاية يحرص على معرفتها الكثير من المواطنين أما بهدف شراء الشبكة أو الراغبين فى الاستثمار خاصة أن الذهب هو الملاذ الآمن فى ظل تقلبات الأسعار.

وجاءت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,954 شراء 2,966

عيار 22 بيع 2,708 شراء 2,719

عيار 21 بيع 2,585 شراء 2,595

عيار 18 بيع 2,216 شراء 2,224

عيار 14 بيع 1,723 شراء 1,730

عيار 12 بيع 1,477 شراء 1,483

الاونصة بيع 91,878 شراء 92,234

الجنيه الذهب بيع 20,680 شراء 20,760

الكيلو بيع 2,954,286 شراء 2,965,714

سعر الذهب بالمصنعية



تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة تراجع طفيف حيث سجل سعر الأوقية ببورصة الذهب 1954 دولار، بعد إغلاق سابق عند مستوى 1958 دولار، وسط ترقب الأسواق للمزيد من المؤشرات حول توجه السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وتختتم بورصة الذهب العالمية، تعاملاتها الأسبوعية بعد أن استهلت التعاملات الإثنين الماضي عند مستوى 1992 دولار،لتفقد نحو38 دولار ، قبل ساعات من إغلاق التداول.

وشهدت بورصة الذهب العالمية على مدار تعاملات الأسبوع الماضي، عدد من التقلبات السعرية، متأثرة بصدور بيانات اقتصادية جديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبتصريحات رئيس احتياطي الفيدرالي الأمريكي .

حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن المسؤولين لن يترددوا في تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لزم الأمر، لافتا إلى أن الفيدرالي ليس واثقا من قدرة التشديد النقدي على خفض التضخم، وأنه ليس واثقا مما إذا كان الموقف النقدي التقييدي الحالي كافيا لخفض التضخم نحو المستهدف البالغ 2% بمرور الوقت.

وتأثرت أسعار الذهب العالمية، أيضا بتراجع المطالبات الأولية في الولايات المتحدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية، إلى 217 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر، يلي القراءة السابقة عند مستوى 220 ألف (معدلة موسمياً من 217 ألف) وجاءت أفضل من التقديرات البالغة 218 ألف.



ومازالت أسعار الذهب تعاني من التذبذب وعدم الاستقرارفي ظل استمرارالتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، و استمرار الحرب على غزة، مما زاد من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ أمن.