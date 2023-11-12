أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2023

قدمت الإعلامية لميس سلامة خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة



سجل سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2960 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2590 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2220 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20720 جنيه.