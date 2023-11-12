الرعد يضرب سماء القاهرة والجيزة ..أمطار غزيرة وتوقعات بامتدادها للمحافظات|فيديو

شهدت محافظة الجيزة منذ قليل أمطارا رعدية غزيرة ، كما سمعت أصوات الرعد في سماء القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى .

وشهدت محافظات بور سعيد والمنوفية أيضا سقوط أمطار غزيرة مع أجواء غائمة وسحب كثيفة .

وتتأثر البلاد اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبالتالي ستكون هناك فرص لسقوط الأمطار.

وتمتد فرص أمطار خفيفة لـ متوسطة وقد تكون رعدية أحيانًا إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتمتد أمطار خفيفة إلى شمال الوجه البحري وبعض المناطق من جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت أمس من أن البرق يشتعل على مناطق متفرقة من الدلتا ( المنوفية- الشرقية ) كما يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد إن السحب الممطرة تؤثر على مناطق متفرقة من غرب القاهرة الكبرى ومن المتوقع أن تشمل معظم أنحاء الدلتا وأماكن متفرقة من القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية.