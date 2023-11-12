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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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البرديسي: مصر لها مواقف محددة وثابتة لرفع المعاناة عن الفلسطينيين| فيديو

علم مصر
علم مصر

تحدث الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، عن موقف  مصر في دعم القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن مصر كبيرة في كل تحركاتها وأدوارها، بالإضافة إلى أن مواقف مصر محددة وثابتة، وسياساتها الخارجية نور لكل السياسات الدولية، فيما يتعلق برفع هذه المعاناة، وتقديم كل العون للفلسطينيين.

البرديسي: كلمة الرئيس كانت بمثابة صوت الضمير اليقظ

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن  كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية بالرياض بالأمس، كانت بمثابة صوت الضمير اليقظ، مؤكداً أن الوقت يمر ثقيلا على أهالي غزة وأطفالها ونسائها المحاصرين.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن كلمة الرئيس السيسي بقمة الرياض أكدت أن طول أمد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي "قد يغير المعادلة بين ليلة و ضحاها".

ونوه إلى أن معنى كلمة الرئيس أن  استمرار هذه الاعتداءات قد ينقلب إلى حرب إقليمية.

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