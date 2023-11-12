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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن بدء إجلاء مواطنيها من قطاع غزة إلى مصر

روسيا تبدأ إجلاء
روسيا تبدأ إجلاء مواطنيها من غزة عبر معبر رفح

أعلنت الطوارئ الروسية، اليوم الأحد، بدء إجلاء الروس من قطاع غزة إلى مصر.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال"، قالت الوزارة الروسية (ايمركوم)، اليوم الأحد، إنها بدأت، مع الدبلوماسيين الروس، في إجلاء المدنيين من قطاع غزة.

وأضافت الوزارة على تيليجرام: "جاء ذلك بعد أسبوع من الاستعدادات التي قامت بها فرقة عمل الوزارة التي نسقت إجراءات وطرق إجلاء المواطنين الروس المحاصرين في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأشارت إلى أن المواطنين الروس الراغبين في مغادرة منطقة النزاع يمرون عبر نقطة تفتيش، حيث يقدم أخصائيو "إيمركوم" المساعدة الطبية والنفسية ويوزعون الطعام والماء على الناس في الموقع.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، غادر  أكثر من 70 مواطنا من أصل 85 من حملة الجنسية الروسية اليوم، الأحد، قطاع غزة عبر معبر رفح إلى الأراضي المصرية، بعد توقف إجلاء الأجانب لمدة يومين.

وأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، استئناف عمل معبر رفح اليوم الأحد 12 نوفمبر، لعبور من ورد اسمه في كشوفات أصحاب الجوازات الأجنبية، والتي تم إعلانها منذ تاريخ 1 نوفمبر 2023.

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