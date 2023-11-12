مطور عقاري: تأسيس الصناديق العقارية خطوة تحل التحديات التي تواجه القطاع

قال وليد مختار الرئيس التنفيذي لاحدي شركات التطوير العقاري، إن هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن المطور العقاري يلعب الكثير من الأدوار، وهو الأمر الذي يعرقل من دوره على النحو الأمثل.

وأضاف مختار، خلال كلمته في الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري السابع، والتي جاءت تحت عنوان: «رقمنة الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين»، أنه من المهم المضي قدمًا في تأسيس الصناديق العقارية، وهي خطوة من شأنها حل الكثير من التحديات التي تواجه القطاع العقاري.

وإستكمل مختار إلى أنه من المعين على القطاع المصرفي المساعدة في تأسيس صناديق استثمار عقارية، أو على الأقل طرح منتجات تمويلية مبتكرة.