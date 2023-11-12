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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرفض فرض عقوبات إضافية علي اللاعبين بعد التعادل مع الجونة

احمد حسن
احمد حسن

علق اللاعب أحمد حسن ، نجم منتخب مصر السابق، عن عدم  توقيع العقوبات علي لاعبي الاهلي بعد التعثر والتعادل أمام الجونة.


وكتب أحمد حسن مصدر بالأهلي: لاعقوبات إضافية على اللاعبين بعد التعادل مع الجونة.. الأمر يتم وفق لائحة الفريق فقط".


 كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة عما سيحدث تجاه جمهور الأهلي بعدما ما بدر منه في مباراةالجونة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، شاهدنا المشادة التي حدثت بين جماهير الأهلي في مباراة الجونة وبالتأكيد المراقبذكر الواقعة في تقريره ولجنة المسابقات هي التي سوف تتخذ القرار".

وأكمل:"لجنة المسابقات صاحبة اتخاذ القرار بشأن واقعة جماهير الأهلي في مباراة الجونة، وسوف يتم انتظار تقريرالمباراة من أجل تحديد العقوبات حال إن وجدت، وسوف يتم الإعلان عن الأمر عن طريق لجنة المسابقات.

 

وتابع سويلم، ان عودة الجماهير للمدرجات بأعداد كاملة في المباريات هي مسئولية الجماهير أنفسهم، وبعد واقعةمباراة الجونة، من الصعب زيادة عدد الجماهير في الدوري خلال الفترة المقبلة".

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