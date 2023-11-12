كاتب صحفي: القمة العربية طالبت المنظمات الدولية بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار|فيديو

قال السيد هاني، الكاتب المتخصص في الشئون الدولية، إن القمة العربية الإسلامية التي عقدت أمس، السبت، أصدرت 31 قرارا، وجميعها تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة وبالمذابح التي تجري في قطاع غزة.

إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار

وأضاف السيد هاني، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، أن القمة العربية الإسلامية طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وجميع المنظمات الدولية المعنية، بإتخاذ الإجراءات اللازمة و الفاعلة لإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار.



وأشار الكاتب المتخصص في الشئون الدولية إلى أنه يجب توضيح آلية يبدأ بها تنفيذ القرارات، مؤكداً أن القرار 31 ينص على تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرارات.