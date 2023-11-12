أخبار الفن.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير.. قرارات هامة لـ مصطفى كامل

قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: قرارات هامة لـ مصطفى كامل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشف أحمد ابن الفنان الراحل فؤاد خليل، علاقات الصداقة التي جمعت بين والده وباقي النجوم، ومنهم: (حسين الشربيني، وحيد سيف، عزت أبو عوف، نبيلة السيد)، لافتًا إلى أن الزيارات المتبادلة كانت سمة هذه العلاقة.

وقال أحمد فؤاد خليل، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، أن هناك مواقف جيدة لعدد من النجوم مع والده الراحل، وأبرزها زيارتهم لوالده في المستشفى خلال فترة المرض، ومن بين هؤلاء: (الزعيم عادل إمام، محمود عبد العزيز، سعيد صالح، ماجد المصري، أشرف زكي).

تحل اليوم الأحد 12 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان محمود عبد العزيز، إذ ولد في 4 يونيو عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.

قدم محمود عبد العزيز، عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى ولعل من أبرزها "جبل الحلال" و"محمود المصرى" و "راس الغول" و"رافت الهجان" وغيرها، أما فى السينما فقدم كثيرا من الأعمال منها "الساحر" و"الجينتل" و"طائر الليل الحزين" و"إعدام ميت" وغيرها.

تنتظر الفنانة إليسا، إحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان وائل كفوري، على مسرح محمد عبده أرينا، يوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين عدد من الأعمال المهمة، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، ولكنه شهد تراجعا كبيرا في حجم الإيرادات، بسبب الأحداث الجارية التي دفعت الجمهور إلى العزوف عن مشاهدة الأفلام.

كشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل فيلمه الجديد "المنبر" والذى يتم تصويره حاليا وهو من بطولة أحمد حاتم وإخراج أحمد عبد العال.

يقام عزاء المطرب الشاب الراحل شريف شاكر، مساء اليوم الأحد 12 نوفمبر، في مسجد الشرطة بالتجمع الأول، وذلك بعدما وافته المنية أول أمس الجمعة 10 نوفمبر.

كشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل فيلم الجديد "المنبر"، والذى يتم تصويره خلال الأيام المقبلة، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإخراج أحمد عبد العال.

أعلن الفنان مصطفى كامل -النقيب العام للمهن الموسيقية- زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 10% للمرة الرابعة منذ فترة توليه المنصب، بالإضافة إلى الإعلان عن عدة قرارات إضافية.

كشف أحمد، نجل الفنان الراحل فؤاد خليل، عن موقف لا يُنسى لوالده الراحل مع الفنان سمير غانم، وهو موقف كوميدي، يعبر عن طبيعة شخصية الفنانين الراحلين.

وقال أحمد فؤاد خليل، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري، إن الفنان سمير غانم أجاب عن حقيقة ذهابه لعلاج أسنانه في عيادة «خليل»، في دعابة قائلًا: «هو أنا مجنون أروح لـ فؤاد العيادة عشان يتجنن عليا ويقعد يشدلي في شعره».