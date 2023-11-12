أخبار الفن.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير.. قرارات هامة لـ مصطفى كامل

قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عدد من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: قرارات هامة لـ مصطفى كامل، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية
كشف أحمد ابن الفنان الراحل فؤاد خليل، علاقات الصداقة التي جمعت بين والده وباقي النجوم، ومنهم: (حسين الشربيني، وحيد سيف، عزت أبو عوف، نبيلة السيد)، لافتًا إلى أن الزيارات المتبادلة كانت سمة هذه العلاقة.
وقال أحمد فؤاد خليل، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، أن هناك مواقف جيدة لعدد من النجوم مع والده الراحل، وأبرزها زيارتهم لوالده في المستشفى خلال فترة المرض، ومن بين هؤلاء: (الزعيم عادل إمام، محمود عبد العزيز، سعيد صالح، ماجد المصري، أشرف زكي).
في ذكراه.. قصة معاناة محمود عبد العزيز مع المرض وأيامه الأخيرة
تحل اليوم الأحد 12 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان محمود عبد العزيز، إذ ولد في 4 يونيو عام 1946، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2016، عن عمر يناهز الـ 70 عامًا.
قدم محمود عبد العزيز، عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى ولعل من أبرزها "جبل الحلال" و"محمود المصرى" و "راس الغول" و"رافت الهجان" وغيرها، أما فى السينما فقدم كثيرا من الأعمال منها "الساحر" و"الجينتل" و"طائر الليل الحزين" و"إعدام ميت" وغيرها.
تفاصيل حفل إليسا ووائل كفوري في موسم الرياض بالسعودية
تنتظر الفنانة إليسا، إحياء حفل غنائي ساهر لها مع الفنان وائل كفوري، على مسرح محمد عبده أرينا، يوم 18 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إيرادات الأفلام.. محمد فراج ينتصر على الجميع وعمرو عبد الجليل نمبر 4
يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة قوية بين عدد من الأعمال المهمة، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، ولكنه شهد تراجعا كبيرا في حجم الإيرادات، بسبب الأحداث الجارية التي دفعت الجمهور إلى العزوف عن مشاهدة الأفلام.
بطولة أحمد حاتم.. فداء الشندويلى: فيلم المنبر مر على ثلاث لجان بالأزهر
كشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل فيلمه الجديد "المنبر" والذى يتم تصويره حاليا وهو من بطولة أحمد حاتم وإخراج أحمد عبد العال.
إقامة عزاء شريف شاكر بمسجد الشرطة في التجمع الأول.. اليوم
يقام عزاء المطرب الشاب الراحل شريف شاكر، مساء اليوم الأحد 12 نوفمبر، في مسجد الشرطة بالتجمع الأول، وذلك بعدما وافته المنية أول أمس الجمعة 10 نوفمبر.
فداء الشندويلى: «المنبر» يبرز دور الأزهر الشريف الدينى والوطنى| خاص
كشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل فيلم الجديد "المنبر"، والذى يتم تصويره خلال الأيام المقبلة، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإخراج أحمد عبد العال.
زيادة معاشات الموسيقيين للمرة الرابعة خلال عام.. مصطفى كامل يتخذ قرارات هامة
أعلن الفنان مصطفى كامل -النقيب العام للمهن الموسيقية- زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 10% للمرة الرابعة منذ فترة توليه المنصب، بالإضافة إلى الإعلان عن عدة قرارات إضافية.
هو أنا مجنون.. موقف لا يُنسى لـ فؤاد خليل مع سمير غانم
كشف أحمد، نجل الفنان الراحل فؤاد خليل، عن موقف لا يُنسى لوالده الراحل مع الفنان سمير غانم، وهو موقف كوميدي، يعبر عن طبيعة شخصية الفنانين الراحلين.
وقال أحمد فؤاد خليل، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري، إن الفنان سمير غانم أجاب عن حقيقة ذهابه لعلاج أسنانه في عيادة «خليل»، في دعابة قائلًا: «هو أنا مجنون أروح لـ فؤاد العيادة عشان يتجنن عليا ويقعد يشدلي في شعره».