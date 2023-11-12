بطولة أحمد حاتم.. فداء الشندويلى: فيلم المنبر مر على ثلاث لجان بالأزهر

كشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل فيلمه الجديد "المنبر" والذى يتم تصويره حاليا وهو من بطولة أحمد حاتم وإخراج أحمد عبد العال.

وقال فداء الشندويلى فى تصريح لصدى البلد : استعنت ببعض الكتب الى جانب وجود بعض الشيوخ الذين كانوا يمدونى بالمعلومات والأحداث التاريخية الصائبة، وبالتالى خضع هذا الفيلم الى رؤية الأزهر، حيث طلبت من الأزهر أن يكون هناك شيوخ يمدونى بالمعلومات الدقيقة، ورشحوا لى الدكتور الحسينى حماد ليمدنى بالمادة العليمة عن أهم النقاط والمواقف التاريخية التى تبرز دور الأزهر الشريف فى دفاعه عن الوطن والدين، وبعد مرور عاما تقريبا من كتابة السيناريو والمراجعات الدقيقة، تم تقديم السيناريو الى الأزهر الشريف ومر على ثلاث لجان مختلفة، حتى تم الموافقة على السيناريو بشكل نهائى، وتم التحضير للعمل كفيلم سينمائى، وهذه المراجعات استغرقت ما يقرب من 6 شهور تقريبا اى ان الفيلم اتغرق تحضيرة من كتابة ومراجعات أكثر من عام.

فداء الشندويلى

وقد قال فداء الشندويلى : “المنبر” فيلم روائى تاريخى وليس وثائقي كمان يردد البعض وهو أول عمل يبرز دور الأزهر الشريف الوطنى والدينى وهو ما يظهر من خلال الأحداث التى تقدم بالعمل.

يخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم المنبر وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.