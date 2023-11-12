فداء الشندويلى: «المنبر» يبرز دور الأزهر الشريف الدينى والوطنى| خاص

كشف المؤلف فداء الشندويلى عن بعض تفاصيل فيلم الجديد "المنبر"، والذى يتم تصويره خلال الأيام المقبلة، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإخراج أحمد عبد العال.

وقال فداء الشندويلى، فى تصريح لـ"صدى البلد": "الفيلم به جانب تاريخى وليس وثائقيا كما تردد، والفيلم روائى تاريخى، حيث نستعرض من خلال "الفلاش باك" بعض الأحداث التاريخية الهامة التى تبرز دور الأزهر الشريف دفاعا عن الدين والوطن، حيث نقدم تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه وحتى الآن أكثر من 1000 عام، وأن دوره لم يقتصر فقط على نشر الدين الإسلامى، ولكن أيضا كان له دور وطنى دفاعا عن الوطن، مثل دوره فى مواجهة الحملة الفرنسية والاحتلال الإنجليزى وفى فترة حكم محمد على".

وأوضح أن العمل يجمع بين الدورين الدينى والوطنى، وبين الحداثة والتاريخ، حيث إن نصف الأحداث تقريبا تدور فى الزمن الحاضر، والنصف الآخر فى الزمن الماضى.

فداء الشندويلى

وأضاف فداء الشندويلى: “المنبر هو أول عمل يبرز دور الأزهر الشريف الوطنى والدينى وهو ما يظهر من خلال الأحداث التى تقدم بالعمل.

يخوض أحمد حاتم هذا الفيلم الذي يسلط الضوء على دور الأزهر الشريف في تاريخ المقاومة المصرية ضد الاحتلال على مر العصور، وهو فيلم توعوي لا يهدف للربح، حيث لن يتم طرحه في دور العرض السينمائية ويقتصر عرضه على المنصات.

يستعرض فيلم “المنبر” وسطية الأزهر الشريف ودوره المؤثر في المشاركة مع فئات المجتمع المصري المختلفة في المقاومة الوطنية ضد الاحتلال باختلاف أنواعه على مدار ما يزيد على الألف عام، ويلعب فيه النجم أحمد حاتم دور باحث أكاديمي بجامعة الأزهر، وتتداخل الأحداث ما بين الواقع الحالي والأحداث التاريخية الموثقة بالصوت والصورة.