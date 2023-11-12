النشرة الدينية| دعاء المطر.. كلمات مستحبة قالها النبي عند سقوطها .. معلومات لا تعرفها عن هاني عتيبة بعد انتتخابه رئيسًا للكلية الملكية بجلاسكو

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

دعاء المطر.. كلمات مستحبة قالها النبي عند سقوطها

ابن الأزهر.. معلومات لا تعرفها عن هاني عتيبة بعد انتتخابه رئيسًا للكلية الملكية بجلاسكو

3 أدعية لا تفارق لسانك.. رددها طول الوقت حتى يطئمن قلبك

الشيخ سلامة حسن الراضي .. محطات في حياة مؤسس الحامدية الشاذلية

7 كلمات تفتح لها أبواب السماء.. لا تغفل أعظم الذكر بين الظهر والعصر

دعاء لأهل فلسطين أثناء المطر.. اللهم ارفع الحصار عن غزة و20 كلمة مستجابة