الشيخ سلامة حسن الراضي .. محطات في حياة مؤسس الحامدية الشاذلية

تحل اليوم الأحد، ذكرى ميلاد مؤسس طريقة الحامدية الشاذلية الشيخ سلامة حسن الراضي، حيث تعد طريقته إحدى الطرق الصوفية المشهرة بالمجلس الأعلى للتصوف والمشيخة العامة وتحظى بآلاف المريدين.

ذكرى ميلاد مؤسس طريقة الحامدية الشاذلية

هو العارف بالله سلامة بن حسن الراضي الحسني الحسيني مؤسس الطريقة الحامدية الشاذلية ولد بحي بولاق في القاهرة الخديوية لعائلة هاشمية، في 12 نوفمبر 1867 الموافق 16 رجب 1284- ورحل عن دنيانا في 23 يناير 1939 - 13 ذو الحجة 1358، وهو صوفي وكاتب وشاعر مصري، تعلم القراءة والكتابة إلى السنة التاسعة وحفظ القرآن، ووضع كتيباً في الأدب والأخلاق، وأجاد الخط العربي والفارسي، والحساب والأدب. فعيّن موظفًا في الخاصة الخديوية في سن الـ13 من عمره.

الحامدية الشاذلية

اشتغل بالتصوف، وأسس طريقته «الحامدية الشاذلية» في نهاية القرن التاسع عشر عام 1885 م، وظلت محدودة الأثر إلى ما بعد قيام ثورة سنة 1919 وتم اشهارها بالمشيخة العامة للطرق الصوفية بمصر عام 1926 وعندما زاد عدد مريديها، خصصت وزارة الأوقاف بعض المساجد لإقامة الحضرات الحامدية بالقاهرة منها مسجد السلطان أبى العلا، مسجد السلطان الحنفى، مسجد سيدى على البومى، مسجد سيدى عبد الوهاب الشعرانى، مسجد السيدة فاطمة، وقام المريدون بإنشاء زوايا للطريقة بسائر المحافظات كالإسكندرية والمنيا والفيوم والجيزة وباقى المحافظات، وقد ترتب على ذلك أن وضع الشيخ قانونا للطريق احتوى على 329 مادة، وقد نظم القانون طريقة عمل نواب المحافظات والخلفاء وأوضح أصول السير للمنتسبين للطريقة، وممن انتسبوا إليها هم حامد بدوي، ومحمود بك نويتو، وأميرآلاي أمين بك هاشم، وخورشيد بك توفيق، وإبراهيم علي الأزهري، ومصطفى الشاذلي، وأحمد عبد ربه، وعلي سلام، ومحمود أفندي عبد التواب.

يعد سلامة حسن الراضي هو أول شيخ صنعَ طريقة "مدرسة" يبتدئ بها المريد، تتولاه بالعناية والرعاية في كل مناحي حياتِه المادية والروحية، إلى أن يفتح للمريدِ إنْ صَدَقْ، وكان يقول إنّ الشيخ هو بالدرجة الأولى طبيب للنفس، ليُخلّصها من شهواتِها، ويلزمها حدود ربها، ويُعَرَفُها ما خَفِيَ عنها من رعونتها.

ومن مريديه أيضا المفكر الفرنسى ريني غينون المهتم بعلوم الميتفازيقا والتصوف وقد كان مواظبا على حضور مجالس الشيخ حتى وفاته.

وقد اجتمع بالكثير من الصوفية، وأخصهم مرزوق المالكي وهو الذي أخذ عنه الطريقة الشاذلية وذكره في سلسلته المتصلة لأبى الحسن الشاذلى. ثم التحق بالوظائف الإدارية وعيّن رئيسًا لإدارة الزارعة بمصلحة الأملاك الأميرية، وأحيل إلى تقاعد سنة 1932.

توفي ثالث يوم الأضحى 1358/ 23 يناير 1939 في القاهرة بالمملكة المصرية ودفن في مسجده بشارع سليمان الخادم ببولاق أمام مقر مشيخة الطريقة، وقد أوصى بالخلافة لابنه إبراهيم سلامة، وله مقام يزار، ومن بعده ابنه أحمد سلامة الشهير باسم حامد ودفن بجوار والده، ومن بعده حفيده إبراهيم حامد سلامة الراضي ودفن بجوار والده وجده ومن بعده حفيده الحسين حامد سلامة الراضي والطريقة سارية حتى اليوم وتحتفل الطرق الصوفية بمولده في شهر رجب من كل عام. من أولاده: محمد سلامة، ومحمود سلامة، وحامد سلامة، وإبراهيم سلامة، وأحمد سلامة الشهير باسم حامد.

للشيخ سلامة حسن الراضي عدة رسائل في طريقتهُ، وأحزاب وأوراد دينية، ومسائل فقهية، جاء في معجم البابطين عنه «قصائده موشحات وأدوار صنعت لتلائم حلقات الذكر وتراتب حركاته، وقد نظم الموال والقصيدة العامية، توصلاً إلى التأثير في العامة، وحتى فصيحه لا يخلو من ألفاظ وتراكيب عامية، أما معجمه فهو أقرب إلى الوصايا والترغيب في التوبة وإخلاص النفس، ونادرًا ما يعبر عن تجليات الصوفي ورؤاه الخاصة».

من أشهر مؤلفاته في التصوف: «الفيوضات الإلهية في الحكم والمذكرات الحامدية، الجواهر الحامدية في الطريقة الشاذلية، النفحة المحمدية في الحكمة الروحانية، فيوضات حامدية: الفيوضات الإلهية ورسالة سنية، النصيحة لمن فتح الله عين بصيرته فقر به وجعله من أهل محبته، المنح الحامدية، والحامديات».

ومما لم يُطبع: «شرح الوظيفة» نحو الألفي صحيفة، «أسئلة على البسملة»، شرح الخمرية نحو أربع مئة صحيفة، رسالة في معنى ﴿ فَلْيَنْظُرِ الإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [الطارق: 5]. إجابة لسؤال بعض الأطباء العصريين، رسالة في معنى قول سيدنا عمر رضى الله عنه: نعم نعم العبد صهيب. إجابة لسؤال بعض علماء الصعيد، رسالة المنتظر، رسالة لبعض الدكاترة اللاتينيين المستشرقين.

يذكر شيخ الحامدية في كتاب «النفحة المحمدية»: «إذا سكن النور في أرواحكم ظهر على ألسنتكم، فيخلو كلامكم، وتذوق القلوب له طعمًا لذيذًا تتغذى به، فتحيا به بعد موتها».

الشيخ سلامة الراضي

حزب تفريج الكروب

ومن أشهر أوراده حزب تفريج الكروب حيث يقول فيه: سبحانك يا إله الأولين والآخرين . لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. إلهى وربِّى وسـيدى أنا عبدُكَ الضعيفُ المِسْكِينُ . وقفتُ ببابِك. أرجو رحمتَكَ واحسانَكَ . وأنت الكريمُ الرحيمُ الذى لا تَرُدُّ من ســألكَ. ولا تُخَيِبُ من قصدكَ. هل أقِفُ بِبابِك وتَطْرُدُنِى حاشاكَ يا أكرمَ الأكرَمينَ. إلهى وسـيدى وسـندي. انقَطَعَ أمَلِى مِنَ الخَلْقِ ولم يَبْقَ لِى نصيرٌ سِواك. ولا مَن أرْتَجِيهِ غيرُكَ. وقد التَجَأتُ إليك يا ربُ وأسندتُ ظهرى إلى حِماك. إلهى ومولاى أنا المُسْتَغِيثُ بك فأغِثْنِى يا ربُّ يا ربُّ يا ربُّ. إلهى أنا المستجيرُ بك فأجِرْنِى يا ربُّ يا ربَُ يا ربُّ.

اللـهمَّ إنى قد عصيتُكَ بِجَهْلِى وأنا بِذلك أستَحِق منك العُقوبةَ . ولكنى مع عِصيانى أعتَقدُ أنك الربُّ العظيمُ . الذى تَسْتُرُ القَبيحَ وتُظهرُ الجميلَ. وإنى عبدُكَ وانْ قصرْتُ وتحتَ قهرِكَ وان خالفتُ . إلهى إنْ كانتْ ذُنوبى قد حَجَبَتْنِى عنك وجعلتنى بعيدا عن رحمتِك. فأنا أسـألُكَ بِجاهِ حبيبكَ سيدِنا محمدٍ صلَّّى اللـه عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسَلََّمَ. أنْ تجعلَنى يا ربُّ يا رحيمُ يا كريمُ من المقبولين. وأن تنظُرَ لى بِعيْنِ رِعايتِكَ وعِنايَتِكَ. إلهى ومولاى أنتَ تعلمُ ذُلِى واحتياجى وفقرى واضطرارى ولا يخفى عليك خَفِى حالى. فلا تُخَيِبْ ظنى ولا تقطعْ رجائي.

إلهى إن رددتنى عن بابِكَ فَعَلَى أى بابٍ أَقِفُ وكلُّ الأبوابِ ِقدْ سُدَّتْ فى وجهى. وان رددتَ يدى بالخيبةِ فإلى من أمُدُّها وقد مددتُها لغيرِك فحرمونى . وانقطعَ عشمى وأملى مِن غيرِكَ . ولم أجِدْ مَن يأخُذُ بيدى إلا أنت يا إلهَ الآلهةِ يا عظيمَ العظماءِ يا ربَ العالمين . إلهى رحمتُكَ وسِعَت كُلَّ شيءٍ فهل تضيقُ بِمِثْلِى وأنا مُفْتَقِرٌ إلى رحمتِكَ. اللـهمَّ إنكَ قد خلقتنى وبِنِعمتِكَ رَبيتني. وها أنا محتاجٌ إلى فضلِكَ فلا تجعل حظى الخَيْبَة َوالحِرْمان. إلهى كم أغْنَيْتَ مِن فقيرٍ وكم أجَرْتَ مِن مُسْتَجِيرٍ وأغَثْتَ من مُسْتَغِيثٍ. وأنا عبدٌ من بعضِ العبيد فأغثنى يا مغيث.

إلهى إن كان القُرْبُ عندَكَ بالأعمالِ فأنت المُوَفقُ ولا حولَ ولا قوةَ إلا بك. سـيدى ومولاى إن كنتَ لا تُحسِنُ إلا للمُحْسِنين ولا تجودُ إلا على الطائعين. فمن ذا الذى يتكرمُ على العاصين والمُذنِبين. إلهى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. ولا فقيرَ إلى رحمتِكَ أفقرُ منَ العُصَاةِ و المذنبين . وأنا عبدُكَ الفقيرُ المذنبُ الخاطيءُ واقفٌ على بابِكَ أرجو رحمتَكَ فعاملنى بحلمِكَ وعفوِكَ يا ربَّ الأرباب. إلهى لو عاملتَ الخلقَ بذنوبِهِم لأهْلَكْتَهُم ولكنَّكَ تحْلُمُ على العاصينَ وتتكرمُ عليهم . فعاملنا بما أنت أهلُهُ ولا تُعاملْنا بما نحن أهلُه انَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ . إلهى لو شئتَ لأصلَحْتَ فسادى وقوَمْتَ عِوَجى وطهرتنى من كل دَنَسٍ وهَا أنا فى قبضتِكَ وتحت قهرِكَ مُقِرٌ بذنبى مُحْتاجٌ إلى رحمتِكَ . فأصلحْ لى حالى وخذ بيدى ووفقنى لصالح الأعمال . وتُب على توبةً تُرضيكَ بفضلِكَ وإحسانِكَ إنَّكَ على كلِّ شيءٍ قدير.

إلهى كم جاهدتُ نفسى على هواها وألزمتُها التقوى . فحالَ بينى وبينَ ذلك كثيرٌ من الموانعِ والعوائق . ولا يتمُّ ذلِكَ إلا بمعونتِكَ وقدرتِكَ . فأنتَ الذى بيدِكَ مقاليدُ الأمورِ. وأنتَ الآخذُ بناصيةِ كلِّ دابَّةٍ. فخُذْ إلى الخيرِ بناصيتى واكفنى شر نفسي. إلهى إنَّكَ تسمعُ دُعائى واستغاثتى وتعلمُ حُسْنَ ظنى وفاقَتى واضطراري. فتَعَطفْ على وارحمني.

إلهى إنَّ النفسَ والشيطانَ لِخُبثِهِمَا يُحدثانِ بأنَّكَ لا تنظرُ إلى ولا تستجيبُ دعائي. فـأسـألُكََ أنْ تُخَيبَ ظنَّهُما وانصرنى عليهما بإجابةِ سؤالى بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهى ما عصيتُكَ باختيارى بلْ بجهلى وشقائى . ولم أقصِدْ بمعصيتى جُرْأَةً عليكَ ولا استخفافاً بأمرِكَ. بل ما عصيتُك إلا بعدَ أن تعاوَنَ على نفسى وشيطانى وضعيفانِ يغلبانِ قوياً. فـأسـألُكَ يا رحيمَ الرحماءِ يا واسعَ العطاءِ. أنْ تمُنَّ على بالقبولِ وأن تعيننى على الوُصولِ إليكَ يا ربَّ العالمينَ. إلهى هذا ذُلِى ظاهرٌ بين يديك. وهذا حالى لا يخفَى عليك . فعاملنى بالإحسانِ يا رءوفُ يا كريمُ يا حنانُّ .